تباين أداء الأسواق المالية حول العالم، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإصداره قرارات وأوامر تنفيذية متعددة، وارتفع الدولار الأمريكي أمام جميع عملات مجموعة العشر، باستثناء الين، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد أن أعلنَ الرئيس ترمب خطتَه لفرض رسومٍ جمركيةٍ تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، ابتداء من شهر فبراير القادم.وتراجعت عملتا الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بنسبةٍ تصل إلى 1.4%، عقب تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية، في حين صعد مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 1%.وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق الصينية تقلباتٍ حادة، بعد أن قرر الرئيس عدم الإعلان عن رسوم جمركيةٍ جديدة على الصين في أول يوم له في منصبه.ويخطط ترمب لإصدار مذكرة، توجه الوكالات الفيدرالية لدراسة السياسات التجارية الحالية والعلاقات مع الصين وكندا والمكسيك، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».يأتي ذلك فيما استقرت أسعار الذهب، أمس، مع تقييم الأسواق للعواقب المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2707.19 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7% إلى 2730 دولارا.