«أمريكا ستملأ الاحتياطيات الإستراتيجية مرة أخرى، وسنصدر الطاقة إلى العالم، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك».. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، الذي حظى فيه قطاع الطاقة بحضور قوي، حالة الطوارئ في مجال الطاقة؛ لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. ودعا الرئيس الأمريكي لتحرير عمليات التنقيب عن النفط في بحر الشمال، والتخلص من مزارع توربينات الرياح هناك.من جهة ثانية، أفاد تقرير صحفي، أن شركة «إيه بي إيه» الأمريكية المتخصصة في إنتاج النفط والغاز؛ لتصفية أعمالها في بحر الشمال بحلول عام 2029، أن الشركة تتوقع انخفاض الإنتاج في المنطقة بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2025.وعلى صعيد الأسعار، وصلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، بعد أن أعلن ترمب خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، إلى 80.04 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، أو 0.14%.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس القادم الأكثر تداولاً، 67 سنتاً، إلى 76.72 دولار للبرميل عن إغلاق الجمعة الماضية.