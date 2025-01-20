ارتفعت قيمة العملة الرقمية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، التي تحمل اسمه، أمس (الأحد)، إذ تقدر قيمة العملة التي يمتلكها الرئيس الأمريكي المنتخب ومساعدوه بأكثر من 38 مليار دولار.وقدّم ترمب في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس» هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.ولم يقدم ترمب ولا الشركة التي تدير إطلاق الرمز، Fight Fight Fight LLC، تفاصيل حول مقدار ما حققه من الدفعة الأولية من عملات الميم التي تم إصدارها.وذكر الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأشارت الشركة إلى أنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث القادمة.وبلغت قيمة عملة الميم نحو 48 دولارا، مما رفع القيمة السوقية لهذه العملة بنحو 9.6 مليار دولار.وبهذا السعر، تبلغ قيمة 800 مليون وحدة ميم التي لا تزال في أيدي ترمب وشركائه نحو 38.4 مليار دولار.