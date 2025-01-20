قلّص الذهب خسائره التي تكبدها في وقت مبكر من جلسة أمس، مع ترقب المستثمرين تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي قد يسلط الضوء على سياسات إدارته القادمة؛ ما يوفر المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2697.60 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بنسبة 0.5% في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2740.10 دولار للأوقية.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 30.16 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 947.99 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 940.84 دولار للأوقية.يذكر أن الأسواق تنتظر تنصيب ترمب في وقت لاحق، إذ يُتوقع أن تؤدي سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وإثارة حروب تجارية، وهو ما قد يزيد من جاذبية أصول الملاذ الآمن.