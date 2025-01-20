يعقد منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس ابتداء من اليوم (الإثنين)، الموافق 20 يناير الجاري، ويمتد حتى 24 من يناير، بمشاركة واسعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية.ويقام المنتدى تحت عنوان «التعاون من أجل العصر الذكي». ويستند هذا الشعار إلى رؤية مؤسس منتدى الاقتصاد العالمي كلاوس شواب، بأن التقنيات المتطورة تعيد تشكيل العالم بسرعة، ما يدفعه إلى نقطة تحول كبيرة، يصفها شواب بأنها «ثورة اجتماعية»، تمتلك القدرة على تحسين حياة البشر أو تمزيق المجتمعات إذا لم تتم إدارتها بحكمة.وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، أن القمة السنوية ستشهد مشاركة نحو 3000 قائد من أكثر من 130 دولة، بما في ذلك 350 من قادة الحكومات، بمدينة دافوس السويسرية.وسيكون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من بين 60 من كبار القادة السياسيين من جميع أنحاء العالم الذين سيلقون كلماتهم في اجتماع المنتدى.