أطلقت ميلانيا ترمب التي ستصبح سيدة أمريكا الأولى بعد تنصيب زوجها رئيساً، اليوم (الإثنين)، عملة مشفرة تحمل اسمها، بعد ساعات من إطلاق دونالد ترمب نفسه عملة تحمل اسمه «$Trump».وقالت ميلانيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» المملوك لرجل الأعمال إيلون ماسك: «العملة الرسمية لميلانيا أصبحت متاحة الآن، يمكنكم شراء «$MELANIA» الآن».وارتفعت عملة ترمب نحو 792.86% لتصل إلى 57.91 دولار للرمز، بإجمالي قيمة سوقية نحو 11.58 مليار دولار، موزعة على 200 مليون رمز، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب» التي اطلعت عليها «العربية Business».أما عملة ميلانيا ارتفعت 55.4% لتصل إلى 11.4 دولار للرمز الواحد وتجاوزت قيمتها السوقية نحو 1.847 مليار دولار، موزعة على 162.2 مليون رمز.وبخلاف عملتها، ظهرت عملة غير رسمية تحمل اسم «عالم ميلانيا» وارتفعت بشكل صاروخي إلى 0.085 دولار للرمز بزيادة نحو 2042% في آخر 24 ساعة. ويكشف الموقع الإلكتروني الخاص بـ«العملة الرسمية لميلانيا» أنها أصل مُشفر تم إنشاؤه على سلسلة الكتل سولانا.وتترقب السوق إجراءات داعمة للعملات المُشفرة بعد تنصيب دونالد ترمب رسميا، الذي كان أول مُرشح رئاسي يقبل تبرعات بالأصول المُشفرة، كما أن حملته الانتخابية شملت العديد من الوعود بينها إنشاء احتياطي إستراتيجي للولايات المتحدة من بيتكوين.وبالتزامن مع التطورات الأخيرة، ارتفعت عملة بيتكوين لمستويات تاريخية وصلت إلى 108.6 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 2.15 تريليون دولار.