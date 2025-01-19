ارتفعت القيمة السوقية لعُملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب المشفرة $TRUMP، بعد أن أطلقها أمس؛ ما جعلها بين أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وأحد أنجح إطلاقات العملة المشفرة.وفي أقل من 24 ساعة، ارتفعت قيمة $TRUMP من بضعة سنتات فقط إلى 33.87 دولار، أو 18000%، قبل أن تتراجع إلى 26 دولاراً بقيمة سوقية تزيد على 5 مليارات دولار.وواصلت العملة ارتفاعها، إذ بلغت نسبة الزيادة في قيمتها آخر 24 ساعة 217.21% إلى 68.66 دولار، وبذلك تقفز القيمة السوقية إلى 19.87 مليار دولار.ويأتي الإعلان قبل يوم من تنصيب ترمب رئيساً لأمريكا لولاية ثانية. وكشف ترمب شخصياً عن العملة عبر حساباته على «تروث سوشال»، و«إكس» مساء أمس الأول، في حين كان كبار الشخصيات في الصناعة يحتفون بعودته إلى منصبه في حفل كريبتو بول الافتتاحي بواشنطن العاصمة.ووعد ترمب بأن يكون الرئيس الأكثر صداقة للعملات المشفرة في التاريخ، وتعهد بعكس حملة إدارة سلفه جو بايدن التنظيمية الصارمة على القطاع، التي أدت إلى نقل العديد من الشركات الأمريكية عملياتها إلى الخارج.وشمل الحضور في الحفل رؤساء تنفيذيين لمنصات تشفير مختلفة، وسياسيين، وأعضاء مجلس وزراء ترمب الجدد وابنه دونالد ترمب جونيور.