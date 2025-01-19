قفزت عملة البيتكوين في آخر تعاملاتها لأكثر من 5%، لتكسر حاجز 105 آلاف دولار. وزاد سعر عملة البتكوين، بنسبة 5.4% لتسجل مستوى 105,014 دولاراً.ويأتي أداء العملات الرقمية بدعم من احتضان الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية ووجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة. وأفاد تقرير من وكالة «بلومبرغ»، أمس، أن ترمب يخطط لتصنيف العملات المشفرة كأولوية قومية.