رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.3%، بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7%، بزيادة 0.5% عن التوقعات السابقة؛ نتيجة تعزيز سوق العمل وزيادة الاستثمار. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6% في 2025؛ ما يعزز فرص النمو العالمي.في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الأوروبية إلى 1% في 2025؛ بسبب ضعف قطاع الصناعة، وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5%، وقدر نمو الاقتصاد السعودي بـ3.3% في العام نفسه.ورغم هذه التحسينات، حذر الصندوق من تصاعد النزاعات التجارية العالمية وفرض المزيد من الرسوم الجمركية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الدولي.