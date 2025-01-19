رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.3%، بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7%، بزيادة 0.5% عن التوقعات السابقة؛ نتيجة تعزيز سوق العمل وزيادة الاستثمار. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6% في 2025؛ ما يعزز فرص النمو العالمي.
في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الأوروبية إلى 1% في 2025؛ بسبب ضعف قطاع الصناعة، وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5%، وقدر نمو الاقتصاد السعودي بـ3.3% في العام نفسه.
ورغم هذه التحسينات، حذر الصندوق من تصاعد النزاعات التجارية العالمية وفرض المزيد من الرسوم الجمركية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الدولي.
في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الأوروبية إلى 1% في 2025؛ بسبب ضعف قطاع الصناعة، وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5%، وقدر نمو الاقتصاد السعودي بـ3.3% في العام نفسه.
ورغم هذه التحسينات، حذر الصندوق من تصاعد النزاعات التجارية العالمية وفرض المزيد من الرسوم الجمركية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الدولي.