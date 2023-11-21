استمتع بأجواء راقية وحصرية في فندق رافلز إسطنبول في الفترة من 20 نوفمبر 2023 إلى 20 يناير 2024. دلّل نفسك بفرصة خاصة تنتظرك في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2023 و20 يناير 2024. استفد من خدماتنا الفاخرة وتمتع بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور. استمتع بليلة رابعة لكل إقامة لمدة ثلاث ليالٍ مع هذا العرض الخاص، بما في ذلك جميع فئات الأجنحة.

رافلز إسطنبول وجهة فريدة بإطلالات لا مثيل لها، بما في ذلك منظر مذهل للمدينة المزدهرة وإطلالة بانورامية على مضيق البوسفور.

بجوار الفندق يقع مركز زورلو، الذي ينبض بالحياة مع تنوع المطاعم والأزياء الراقية والعلامات التجارية الفاخرة ومركز فنون الأداء على مستوى عالمي.

يضم رافلز إسطنبول 185 غرفة وجناحاً و66 شقة سكنية - بعضها من أكبر الغرف في المدينة - جميعها مع نوافذ من الأرض إلى السقف وشرفات خاصة تطل على مناظر جميلة للبوسفور والمدينة.

يقدم صالون بوسفور للسكان والضيوف مساحة للاجتماع والعمل وقضاء وقت ممتع مع التمتع بإطلالات ساحرة على إسطنبول مع امتيازات حصرية.

وتتجلى لمسة رافلز الأصيلة من خلال خدمة البتلر الأسطورية، التي تمتد حالياً من سنغافورة إلى فنادق الشركة حول العالم.

يقدم رافلز سبا، المصمم للعقل والجسم والروح، علاجات مميزة وخيارات للعناية بالصحة مع مجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك الحمام التركي التقليدي والساونا، وحمامات السباحة الصحية، والدشوار الحسي.

تشمل العروض الغذائية الاستثنائية في رافلز إسطنبول العديد من البارات والمطاعم من تناول الطعام الفاخر إلى تجارب الطهي العالمية. لافينيا، في قلب اللوبي ومحاطة بالفن، تقدم قائمة من الوجبات الخفيفة الصحية والحلويات في بوفيه جمالي.

تستضيف تراس رافلز، الوصول إليه من مركز زورلو، أماكن تناول طعام ممتازة مثل إيسوكيو لنكهات آسيا الوسطى وروكا جريل وتيراس لتنوع المأكولات البحر المتوسط. بار الشامبانيا، بين إيسوكيو وروكا جريل وتيراس، هو مكان أنيق للاجتماعات الحصرية مع مجموعة فريدة من الشامبانيا.

ويفتخر رافلز إسطنبول بمساحات الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك قاعة كبيرة بمساحة 1200 متر مربع وقاعات اجتماعات لعدد من 10 إلى 1200 مشارك. القاعة الملكية مثالية للفعاليات الاجتماعية والحفلات الكبيرة والاحتفالات والمؤتمرات. يقدم الفندق أيضاً ثماني قاعات اجتماعات بأحجام مختلفة لفعاليات الشركات والاجتماعات.

للحجز والاستفسارات:

https://wa.me/905375917070

Raffles Istanbul