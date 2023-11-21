في إطار زيارته للقاهرة، خلال منتدى الأعمال المصري - السعودي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، التقى مساء اليوم «الاثنين» وزير التجارة والوفد المرافق له الدكتور ماجد القصبي، مع وزير السياحة المصري أحمد عيسى، لبحث سبل التعاون في القطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات السعودية في المجال الحيوي والمهم.

قال وزير التجارة دكتور ماجد، إن مصر تتمتع بمقومات سياحية هائلة، سواء التاريخية منها من خلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها، أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية، وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة، مشيراً إلى حرص الكثير من السائحين السعوديين بصفة خاصة والخليجيين بصفة عامة على زيارة مصر، ولا سيما خلال إجازاتهم للاستمتاع بهذه المقومات المتميزة، مؤكداً أن صناعة السياحة في مصر هي صناعة واعدة ومهمة.

وأشار وزير التجارة إلى أن لقاء اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هناك حرص من الجانب السعودي على العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، لا سيما في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، لا سيما في ظل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها، وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة، كما تطرق اللقاء لأهمية التوسع أيضاً في الاستثمار في مجال الشقق الفندقية في مصر والتي تشهد نمواً عالمياً.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بين المملكة ومصر، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.

وحرص وزير الساحة المصري أحمد عيسى، خلال اللقاء على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه المستثمر السعودي في مصر بقطاع السياحة، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة العربية السعودية، مشدداً خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط بين السعودية و مصر، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات، لافتاً إلى لقاءاته العديدة التي عقدها منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة تأتى كلها لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

واستعرض الوزير المصري، مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتحقيق النمو في صناعة السياحة في مصر بحيث تراوح معدلاته ما بين 25%- 30% سنوياً، والوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وحرصها على زيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة، وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، منوهاً أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية في مصر، عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار داخل البلاد.