صعد خام الحديد إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع، مواصلاً انتعاشه وسط آمال في زيادة الطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة في سنغافورة بنسبة 1.9% إلى 121.95 دولار للطن، قبل التداول عند 121.90 دولار؛ لتضيف إلى مكاسب تزيد على 6% الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعدما أوضحت إحدى أكبر شركات منتجي خام الحديد أنه توجد مخاطر صعودية على الأسعار، بعدما أشارت الحكومة الصينية بوضوح إلى دعم نشاط البنية التحتية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة مارسيلو سبينيلي في مؤتمر عبر الهاتف: «سوق خام الحديد متوازنة للغاية، ولا توجد زيادة في العرض من أي منطقة، وهناك المزيد من التفاؤل في الأسواق الصينية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد، بما في ذلك إصدار تريليون يوان من الديون السيادية».