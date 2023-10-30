قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد أن أدى توقف الواردات المصرية إلى زيادة خطر تدفقات الغاز الطبيعي المسال من البلاد، في حين اشتدت حدة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1% أمس، قبل تقليص بعض المكاسب. فقد ارتفعت الأسعار بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع؛ ما يسلط الضوء على مدى ضعف السوق الأوروبية في مواجهة العوامل الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.

وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي سلوث هانسن: «إن القفزة في أسعار الغاز هذا الصباح أثارت مخاوف بشأن العرض، رغم أن انقطاع الإمدادات من مصر أمر حقيقي، إلا أن السوق تحاول أيضاً تسعير علاوة المخاطر المرتبطة بانقطاع أوسع للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تبدو مخاطره محدودة في الوقت الحالي»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».