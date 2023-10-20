وقعت شركة تكامل خلال مشاركتها في معرض جايتكس للتكنولوجيا، الذي أقيم في مدينة دبي خلال الفترة 16-20 أكتوبر 2023، 17 اتفاقية إستراتيجية في عدد من المجالات، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الاستشارية، وتعزيز تقدم الشركة في مجال التكنولوجيا وتوفير حلول مبتكرة لعملائها.

وتتضمن الشراكات الإستراتيجية تمكين الذكاء الاصطناعي في خدمات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، وتقديم الحلول التقنية والخدمات السحابية، إضافة إلى تطوير الذراع التدريبي للشركة، وتوفير خدمات إدارية محلية متقدمة تلبي متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات المختلفة.

وتعكس هذه الاتفاقيات المبرمة التزام شركة تكامل بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال الخاصة، بمستوى يرفع من أدائها ويسهل عليها عملياتها التشغيلية والإدارية.

وكان جناح شركة تكامل في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات وجهةً للزوار الذين اطلعوا على المنتجات القائمة على الابتكار والحلول المتقدمة في مختلف القطاعات، كما أتاحت الشركة لهم فرصة فريدة للتعرف على برامجها المبتكرة والتجربة التفاعلية للحلول التكنولوجية التي تقدمها.

وسلط جناح تكامل في معرض جايتكس الضوء على وجهة الأعمال الموحدة التي تقدم خدمات قطاع العمل، من خلال أتمتة العمليات بطريقة سهلة وسلسة للمستفيدين، من خلال استعراض منصة «قوى» الفريدة من نوعها والمصممة لتسهيل العمليات وتحقيق التكامل بين الأنظمة.

وقدمت تكامل خلال مشاركتها في المعرض عددًا من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء بشكل ذكي وتقني، من خلال تطوير حلول الأعمال باستخدام أساليب متجددة ومبتكرة، كما استعرضت دورها في مجال التفتيش الذكي، عبر تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة المفتش.

واستعرضت تكامل لزوار معرض جايتكس منصة مساند، أحد منتجات الشركة، بشرح حكاية نجاحها في قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية، حيث تم تطوير القطاع بشكل مؤتمة بالكامل من خلال تنظيم عملياته.

يذكر أن شركة تكامل متخصصة في تقديم الحلول المختلفة والمبتكرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال الخاص وغير الربحي، وتسعى دائمًا لتلبية احتياجات عملائها وتعزيز قدراتهم وخلق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الفرد والشركات والمجتمع.

ولمعرفة المزيد حول شركة تكامل وخدماتها المتنوعة يُمكنك زيارة الموقع الرسمي:

https://takamolholding.com/ar