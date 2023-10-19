أقر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بوجود إشارات على هدوء حدة التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذا التباطؤ المرحب به في معدل التضخم ليس كافياً للوقوف على اتجاه واضح للأسعار، مضيفاً أن الفدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%.
وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: «التضخم مرتفع للغاية، وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد من جانب الفدرالي».
وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف 2 % سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق العمل.