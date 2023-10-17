انعقد المؤتمر الصحفي الخاص بعلامتي أمودا وجايكو بصورة مبهرة في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر، مما اجتذب اهتماماً واسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. وفي المؤتمر الصحفي، ظهرت علامة أمودا التجارية بطرازين نجميين OMODA 5 وOMODA 5 EV، مما أبرز جيلاً جديداً من متعة القيادة المستقبلية والتكنولوجيا الخضراء. كما قدمت علامة جايكو التجارية التي ظهرت لأول مرة في قطر، أول سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية JAECOO 7 والمنتج الجديد عالمياً JAECOO 8، مما يظهر استكمالا لوراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوزه.

يذكر أن مساحة جناح أمودا وجايكو بلغ 1260 مترا مربعا في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر، مما شكل أكبر ظهور في المعرض بأكمله، من حيث المساحة وخصائص التكنولوجيا المستقبلية وجذب الكثير من الزوار.

العرض العالمي الأول للسيارة الجديدة الرائجة JAECOO في قطر

وإلى جانب علامة أمودا التجارية، تم الكشف أيضاً عن علامة جايكو التجارية في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر. باختلاف عن خصائص أمودا المتمثلة في الشباب وعبور المجالات المختلفة، إذ إن جايكو هي علامة تجارية تركز على تطوير سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية، ويتم تصميمها خصيصاً للنخبة الحضرية الجديدة بأسلوب استثنائي.

ويعد معرض السيارات هذا أول ظهور لعلامة جايكو التجارية في قطر، حيث يتم تقديم طرازين رائجين JAECOO 7 وJAECOO 8. وقد بدأ إطلاق JAECOO 7 عالمياً، وتلقّت إقبالاً شديداً من المستخدمين. وفي المؤتمر الصحفي، أقامت JAECOO 7 أيضاً حفل تسليم خاص لأول مالك سيارة فخري في العالم، مما يصبح إجراءً ابتكارياً خاصاً بعلامة جايكو التجارية لتشكيل مجموعة نخبة جديدة من أصحاب السيارات في المدينة وخلق البيئة السوقية الجديدة لسيارات الطرق الوعرة.

كجزء مهم آخر من إستراتيجية جايكو العالمية، أكملت JAECOO 8 عرضها العالمي الأول في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، وهي ترث بشكل مثالي التقنيات المتقدمة وجينات العلامة التجارية لجايكو المتمثلة في «وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي»، حيث تتمتع بنظام الدفع الرباعي المميز بالتحكم الذكي والصالح للسيناريوهات الكاملة، مما يمكّن التحكم بسهولة في 7 سيناريوهات قيادة رئيسية، وينقل مفهوما جديدا لسيارات الطرق الوعرة الرائعة.

بعد مؤتمر الرياض الإعلامي وإطلاق معرض قطر جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، ستعقد أمودا وجايكو كذلك مؤتمرا إعلاميا آخر في الصين، سيكون هو الأكبر، وستتم دعوة أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث.