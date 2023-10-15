شهدت إندونيسيا خلال السنوات الماضية اتجاهًا إيجابيًا لنمو الصادرات في مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مما زاد من أهميتها في السوق العالمية، وهذا ليس نموًا مؤقتًا فحسب، بل هو ركيزة لتنمية الاقتصادية الوطنية، كما أن المنافسة المستمرة بين إندونيسيا والدول الأخرى في استكشاف الفرص العالمية تسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على هذا النمو والعمل، بل وزيادة تحسينه أكثر.

وفي سياق المحافظة على تحسين أداء الصادرات الوطنية، كانت وزارة التجارة الإندونيسية سبّاقة في الترحيب بالمشترين والمستثمرين للقاء مقدمي منتجات وخدمات التصدير الإندونيسيين في معرض التجارة الإندونيسي السنوي، مما يظهر التفاني الوطني في تحقيق التميز في مجال التجارة.

وتستضيف وزارة التجارة لجمهورية إندونيسيا النسخة الثامنة والثلاثين من المعرض التجاري الإندونيسي لعام 2023، وهي نسخة متكاملة تجمع بين الحضور الشخصي وعبر الإنترنت، ويهدف المعرض لهذا العام، بناءً على نجاح النسخة السابقة لعام 2022، إلى أن يكون من جديد أكبر منصة للتفاعل التجاري بين الشركات في إندونيسيا.

ويعتبر المعرض التجاري الإندونيسي المكان الأمثل الذي يجمع بين المشترين من جميع أنحاء العالم الباحثين عن أفضل منتجات وخدمات التصدير بأعلى معايير تنافسية، والتي تتضمن الجودة والأسعار والتنوع، ويمتد هذا المعرض عبر فئات متعددة مثل الأغذية والمشروبات، والأزياء والنسيج والإكسسوارات، والمنتجات الكيميائية والصناعية والطاقة والخدمات الرقمية، والجمال والعناية الشخصية، والمعدات الطبية والرعاية الصحية، والمنزل والمعيشة.

إن ما يميز المعرض التجاري الإندونيسي عن المعارض الأخرى في المنطقة وحول العالم هو تعزيزه للتجارة الإندونيسية من خلال نهجه الشامل، حيث لا يقدم معرضًا تجاريًا فحسب، بل أيضا مجموعة واسعة من الأنشطة المتوازية مثل الندوات العالمية ومنتديات الأعمال وجلسات التواصل التجاري والبعثات التجارية بالإضافة إلى منتدى تجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار.

ويعتبر معرض التجارة الإندونيسي لعام 2023 فرصة ذهبية للشركات ورواد الأعمال السعوديين، حيث إن كلًا من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية لديهما إمكانيات اقتصادية هائلة، ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز العلاقة التجارية بين الجانبين، وزيادة مستوى التعاون، وتعزيز فرص الاستثمار.

على الرغم من أن هذا المعرض مخصص لقطاع الأعمال، إلا أن الزوّار السعوديين من غير رجال الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذا المعرض من خلال التعرف على الثقافة والأزياء الإندونيسية المعروضة هناك، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان الطهي الإندونيسي.

على مر السنين، لم تتوقف المملكة العربية السعودية عن دعم معرض تجارة إندونيسيا، حتى في ظل جائحة كورونا العالمية، وفي هذا السياق تمكنت الشركات السعودية من المشاركة في المعرض سواء بحضور شخصي أو عبر الإنترنت، وذلك بفضل ثقافتهم الرقمية القوية وبنيتهم التحتية المتينة.

وسيقام المعرض التجاري الإندونيسي من 18 إلى 22 أكتوبر 2023 في معرض إندونيسيا للمؤتمرات في مدينة بي إس دي تانجيرانج – إندونيسيا، مع إمكانية الحضور عبر الإنترنت حتى 18 ديسمبر 2023.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.tradexpoindonesia.com.