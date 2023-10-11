• سوف توفر مراكز بيانات سيسكو الجديدة في المملكة العربية السعودية خدمات واسعة النطاق منWebex Suite مثل خاصية الاجتماعات والمكالمات لعملائها في المملكة والمنطقة، وذلك ليستفيد العملاء في المنطقة بأدوات التعاون الحديثة المصممة خصيصاً لتوفير الأمان الشامل وحماية البيانات والخصوصية عند معالجة بيانات العملاء.

• سوف يتمكن العملاء أيضاً من تجربة مزايا منصة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي





أعلنت شركة سيسكو (Cisco)، اليوم، خطتها لإنشاء مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات أفضل للعملاء باستخدام منصتها التعاونية Webex. ومن المقرر تشغيل هذه المراكز في النصف الثاني من العام المقبل 2024.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع الخطوات التي اتخذتها المملكة لتسريع تحولها الرقمي لبناء حاضرها المترابط ومستقبلها المبتكر، مشيراً إلى أن استثمار شركة سيسكو في مراكز البيانات الجديدة، يعد عامل تمكين أساسي للمنظومة الرقمية في المملكة، الذي يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي. وقال: «سيسهم توفير أحدث ابتكارات العمل التعاوني لشركة سيسكو للشركات في المملكة في خلق فرص نوعية لتمكين القدرات الرقمية في المملكة، وذلك نظراً لزيادة الطلب على الحلول التقنية الآمنة بجميع أنحاء المملكة».

وقال جافيد خان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصات التعاون بسيسكو: «نحن الآن في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي يتسم بتغيير وتحويل طريقة عملنا في جميع المجالات». ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تحولها الرقمي، نحن سعداء ببناء البنية التحتية وتوفير الأدوات المهمة للاستفادة من أحدث الابتكارات التي تجعل منظومة العمل أفضل واكثر فاعلية.

مع ظهور وانتشار نموذج العمل الهجين على نطاقٍ واسع في المملكة العربية السعودية، تشهد البلاد تحولاً في طريقة عمل المؤسسات والشركات. وقد أظهر استطلاع سيسكو الأخير لخدمات الاتصال ذات النطاق العريض أن 68% من المشاركين في المملكة العربية السعودية يعتمدون على الإنترنت المنزلي للعمل من المنزل أو إدارة الأعمال. فقد أدى هذا التحول في منهجية العمل، إلى جانب الحاجة إلى إبقاء فرق القوى العاملة على اتصال، إلى زيادة الطلب على منصات التعاون السحابية في المملكة.

وقد علّقت ريم أسعد، نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا: «في عصرنا اليوم حيث نشهد زيادة في الإقبال على نموذج العمل المختلط، بات على المؤسسات ضرورة توفير المرونة اللازمة في الوقت والمكان وكيفية عمل الموظفين، الأمر الذي يتطلب تقنيات تُعزز التعاون بينهم على أفضل وجه في أماكن العمل وعن بُعد. لذلك نحرص في سيسكو على إتاحة أحدث الابتكارات التقنية ذات المستوى العالمي في المنطقة من خلال مراكز البيانات الجديدة، لكي يستفيد عملائنا من التجارب التكنولوجية الفريدة من منصة التعاون Webex المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار آمن وموثوق يحمي خصوصية البيانات على أعلى مستوى».

وأضافت: «تعتبر مراكز البيانات الجديدة لتقنيات التعاون، مع مركز البيانات لخدمات الأمن السحابية الذي أعلنا عنه مؤخراً، من الإضافات الهامة لأعمال شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية».

تكنولوجيا مركز البيانات المبتكرة

سوف تتيح مراكز البيانات الجديدة التابعة لسيسكو أحدث تقنيات الشركة من الحلول المُستدامة التي تساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما ستقوم بتوفير تجربة تعاون مُعززة وأداء وسائط استثنائي في الوقت الفعلي، مدعومةً بأساسيات الأمان والخصوصية الرائدة مع التشفير الشامل والتحقق الدقيق من الهوية. وستوفر أيضاً إمكانات الإدارة السلسة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

من جهته، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية:‏ «يؤكد إعلان اليوم حرص سيسكو على تقديم أفضل الخدمات من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والموارد لتوفير قيمة عالية لعملائنا وشركائنا في المملكة. تُعد هذه الخطوة إضافة هامة لاستثمارات سيسكو في المملكة العربية السعودية، وسوف تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع جهود التحول الرقمي الذي يرسم مستقبل المملكة العربية السعودية».