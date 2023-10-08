أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن استضافة السعودية النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس التزام السعودية الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي تستضيفه السعودية في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023.

وبعد افتتاحه أعمال «أسبوع المناخ»، رحب وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بضيوف السعودية المشاركين في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023» في الرياض، وقال «تسعد السعودية باستضافة النسخة الثانية»، مشيداً بما تعكسه جهود شباب وشابات السعودية من طموح تجاه مواجهة آثار التغيُّر المناخي لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.

وبيّن أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُعين على تحقيق الأهداف المناخية.

وخاطب حضور الاحتفال بقوله: «القصة الكبرى سيرويها لكم نخبة من الشباب في وزارة الطاقة، الذين سيقدِّمون لكم لمحةً عمَّا نقوم به، وما سنقوم به في المستقبل»، مضيفاً «علينا العمل معًا من أجل أن يصبح «COP28» في دبي، قمة ناجحة وتبقى في الذاكرة لدينا جميعًا»، مشددا على أن «المخاطر عالية، والطموحات كبيرة، والتكيف والتطبيق العملي والشمولية أمور لا بد منها».

وفي جلسة وزارية عن أهمية تحولات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال وزير الطاقة: «تحظى السعودية بإمكانات لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ولا يوجد أمر أكثر أهمية للمملكة ودول الخليج والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات، ودعم الحكومات لها من خلال مجموعة من المحفزات والممكنات».

وأضاف: «لقد تبنينا نهجًا يدعو لاستثمار جميع الإمكانات من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، ونقل الكهرباء، وإنشاء خطوط أنابيب لتوزيع الهيدروجين».

من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، في كلمته، أهمية عقد «أسبوع المناخ» في إقليم الشرق الأوسط ودوله، موضحاً أن المخرجات التي تنتج عنه تحمل الكثير من المبادئ التشاركية والتعاونية، المتعلقة بمبادئ المناخ، وتقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف المناخية.

وبيّن أن «أسبوع المناخ» يسلط الضوء على العناصر الأساس المتعلقة بالتغير المناخي، وتطوير خطط العمل، كما يؤكّد أهمية توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءًا من الحلول وبناء القدرات.

من جهته، تناول وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مُبيناً أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس، وفي مواجهة هذه التحديات، قائلاً: «لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم، قبل أن نبني نظاماً جديداً للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة».

من جانبه، قال الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ سايمون ستيل: «تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، فهي لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه، أيضًا، التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها، لضمان الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجةٍ ونصف درجة مئوية». مبيناً أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفّر منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات والتخصصات.