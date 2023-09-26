قال نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، خلال حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين أمس (الإثنين): «إن الصين تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية إلى البلاد».وأضاف، لدى اجتماعه مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن الجانبين اتفقا على العمل معاً من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما.