كشفت هواوي النقاب عن تقرير HUAWEI XMAGE Trend 2023 خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة. هذا هو أول تقرير منذ HUAWEI XMAGE في عام 2022، وهي علامة تجارية جديدة لصور الهاتف المحمول حددت بوضوح هيكل إستراتيجية صور الهواتف الذكية من هواوي: الابتكار التكنولوجي وتجربة المستهلك واستكشاف الثقافة.

وقال نائب رئيس التسويق الإستراتيجي لي تشانغ تشو، مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، والحكم في جوائز HUAWEI NEXT IMAGE، إن الصور أصبحت اللغة الشائعة اليوم، وتلعب الهواتف المحمولة دورًا متزايد الأهمية في هذا الاتجاه الجديد.

وأعلن لي إطلاق التقرير في معرض HUAWEI XMAGE Salon ذي النظرة الثاقبة في صور الهاتف الذكي، استنادًا إلى الأعمال التي تم إنشاؤها من عمليات التقديم للجوائز السنوية، المستمدة من XMAGE، يحدد التقرير الاتجاهات في نوع المحتوى المرئي الذي ينشئه مستخدمو الهواتف الذكية من هواوي.

وقال لي: «تهدف HUAWEI XMAGE إلى جلب حقبة جديدة من صور الهاتف المحمول، ولا ندخر أي جهد في تكوين ثقافة صور قوية عبر الابتكار، التي تجلب للمستخدمين تجربة متفوقة». ووفقا لبحوث أجريت، يتم التقاط أكثر من 1.4 تريليون صورة على مستوى العالم سنويًا، من بينها أكثر من 89% يتم التقاطها بالهواتف المحمولة.

في هذا الحدث، تبادل كبار القادة من مجالات الثقافة والفنون وكبار المصورين وعلماء الاجتماع المرئي وممثلي الطلّبة وجهات نظرهم حول الابتكار والثقافة، والنتائج الرئيسية في التقرير، ومستقبل الصور المحمولة.

و«يمكن للتقنيات والفنون، بما في ذلك الهندسة المعمارية، العمل معًا لتحقيق نتائج مذهلة». وقالت بينيديتا تاجليابو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة EMBT Architects: «تقرير هواوي يوضح هذا الأمر بقوة»، «يسعدني أن أرى هواوي تقود مثل هذه الجهود في إلهام المستخدمين في جميع أنحاء العالم واستكشاف الاتجاه المستقبلي لصور الهاتف المحمول».

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للغد - Global Institute for Tomorrow شاندران ناير، في خطابه الافتتاحي «يعمل التصوير الفوتوغرافي المبتكر للهواتف الذكية على تغيير نماذج الصور ومساعدة الأشخاص على إعادة تعريف الطريقة التي يتواصلون بها مع ما يرونه. ومع ذلك، فإن تأثير التكنولوجيا ليس مجرد صورة أفضل؛ يجب أن يكون شيئًا يدفعنا كأفراد دائمًا لخلق شيء هادف ومؤثر».

أكثر من أي وقت مضى، تعد الصور اليوم شيئًا أساسيًا نشاركه، مع تجارب تتشكل بشكل متزايد بواسطة الهاتف الذكي.

وقالت عالمة الاجتماع المرئي وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير نيكول فرنانديز، عن هواتف هواوي المستخدمة في إنشاء الصور ومقاطع الفيديو المقدمة. «حتى الشخص غير المدرب يمكنه أن يصبح مصورًا، ويلتقط اللحظات التي يجدها ذات مغزى ويخلق شيئًا يفخر به بما يكفي لتقديمه إلى المسابقة. إنه إضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الصور».

ومنذ عام 2017، دعمت جوائز HUAWEI NEXT IMAGE السنوية الإبداع الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 4 ملايين مشاركة من أكثر من 170 دولة على مدى السنوات الست الماضية.

هذا العام، تعاونت هواوي مع FactStory، لتجميع فريق من المحللين البصريين الخبراء الذين درسوا الصور ومقاطع الفيديو المقدمة قبل مشاركة رؤاهم حول كيفية استخدام أجهزة هواوي، مع التركيز بشكل خاص على علم الاجتماع وعلم النفس والعواطف التي تثيرها الصور المنسقة.

لتحميل تقرير HUAWEI XMAGE Trend Report 2023، يرجى زيارة

https://www.huawei.com/ar/news/studies/huawei-xmage-trend-report-2023