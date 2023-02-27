انخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، أمس، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد شهرها الخامس، كما أضر انهيار المفاوضات لاستعادة اتفاق طهران النووي بقيمة الريال الإيراني.وتبادل المتعاملون في طهران الريال عند نحو 600 ألف ريال للدولار، بعد أن تراجعت العملة إلى أكثر من 500 ألف ريال مقابل الدولار الواحد (الأربعاء) الماضي.وأوضح مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم بلغ 53.4 في شهر يناير الماضي. وكان 41.4 في يناير 2021.يذكر أن العملة الإيرانية تداولت عند مستوى 32 ألف ريال للدولار في وقت الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أسفر عن رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود شديدة على البرنامج النووي الإيراني.وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي كان يتم تداول سعر العملة وقتها عند 100 ريال للدولار.