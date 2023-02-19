بدأت الشركات العاملة في لندن تقليص مكاتبها والتخلي عن عقود الإيجار الطويلة التقليدية نتيجة التحول إلى العمل عن بعد بسبب الوباء.وقلصت رُبع الشركات مكاتبها، بينما اختارت 18% من الشركات مساحات عمل مشتركة ومكتبية مرنة؛ وفقاً للمسح الذي أجرته «بلومبرغ إنتليجينس»، وشمل 500 موظف في لندن.وكتب محللا «بلومبرغ إنتليجينس»، سو موندين، وسيرين بوزيد في مذكرة بحثية، (الخميس) الماضي، أن ذلك التوجه يعزز زيادة الشواغر والفجوة بين إيجارات المساحات المكتبية الجديدة المرغوبة بشدة والقديمة التي تعزف عنها الشركات.وظهر التأثير طويل المدى لتجربة العمل من المنزل، التي بدأت بشكل مفاجئ أثناء الوباء في الظهور، في قيام الشركات بإنهاء مزيد من عقود إيجار المكاتب، والتأكد من عزوف الموظفين عن العودة للعمل من المكتب.ورغم ارتفاع مستويات إشغال المكاتب تدريجياً من أدنى مستوياتها أثناء الوباء، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن المزيد من الشركات بدأت تتقبل فكرة العمل المرن.