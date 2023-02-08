وقعت مجموعة الرشيد ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» أربع اتفاقيات شراكة مع كل من مجموعة إم إس إيه الرائدة في مجال الاستكشاف والجيولوجيا والموارد المعدنية و شركة ماستر دريلينج جروب ليمتد، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات حول العالم التي تقدم حلولاً لتقنية الحفر، وشركة دبليو اتش اكتشينيرز المتخصصة في المزادات الصناعية وشركة جيوبراكتيكا المتخصصة بتقديم الحلول الجيوتقنية. حيث تهدف الاتفاقيات الأربع للعمل على تطوير ونمو قطاع التعدين المحلي ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها والاستفادة من الخبرات العالمية وذلك بنقل التقنية والمعرفة من الخارج إلى المملكة العربية السعودية.

وبحضور المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، وقع الاتفاقيات الأربع رشيد الرُّشَيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الرُّشَيد، وكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إم إس إيه إيان هادون، والرئيس التنفيذي لشركة ماستر دريلينج جروب ليمتد داني بريتوريوس، والرئيس التنفيذي لشركة دبليو اتش اكتشينيرز شانون وينترشتاين، والرئيس التنفيذي لشركة جيوبراكتيكا واليس إيفانز.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية الشيخ رشيد الرشيد: «نقوم في مجموعة الرشيد بخطى ثابتة ومدروسة حيث تأتي الشراكات الأربع بناءً على هدفنا المتمثل في اكتساب علاقات عمل ناجحة على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزامنا بمواصلة العمل لتمكين الشراكات بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا ولتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين وخاصة في القطاعات التي ركزت عليها رؤية السعودية 2030 كقطاعي التعدين والبناء. مما سيسهم في تنويع الاقتصاد، تعزيز الاستثمار المحلي، وزيادة فرص العمل». وأضاف، «إننا في مجموعة الرشيد نعتز بشركائنا الجدد، الذين لهم خبرات وباع طويل كل في مجاله».

يدور عقد الشركة مع مجموعة إم إس إيه و شركة ماستر دريلينج جروب ليمتد و شركة جيوبراكتيكا، حول تعزيز قدرات التنقيب عن المعادن والتعدين وحفر الأنفاق والخدمات الجيوتقنية في المملكة بمستويات تقنية عالمية وتبادل الخبرات في قطاع التعدين والبناء لرفع مستوى الخدمات والتشغيل، ونقل المهارات من أجل النمو السريع لقطاع التعدين والبناء إضافة للخدمات الجيوتقنية المتعلقة بالجيولوجية والحفر وخدمات الأنفاق وقدرات الاختبارات المعملية. وذلك من أجل المساهمة في دعم الشركات والمشاريع العملاقة بمجالي التعدين والبناء، و دعم الجهات الحكومية كهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتوسع القطاع وازدهاره.

وبالمقابل يأتي عقد الشراكة مع شركة دبليو اتش اكتشينيرز لتعزيز صناعة المزادات الصناعية عن طريق إيجاد أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لرفع مستوى الخدمات والتشغيل، ونقل المهارات من أجل تنمية تجارة قطاع الأصول الصناعية والوصول إلى أهداف رؤية السعودية 2030، كمساعدة شركات التعدين والبناء للتخلص من المعدات بسرعة في سوق أكثر تنظيماً.

تأتي الشراكات الأربع بناءً، على حرص مجموعة الرشيد على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها ودمجها مع الخبرات العالمية وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم منتجات وطنية وحلول مبتكرة لرفع نسبة الناتج المحلي والمساهمة في تطوير ونمو قطاع التعدين الواعد في السعودية. بهدف دعم اقتصاد المملكة وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وذلك تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر بأن مؤتمر التعدين الإفريقي «إندابا» انطلق بمركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات، جنوب إفريقيا في يوم 6 فبراير وسيستمر حتى يوم 9 فبراير 2023.