مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول الفترة التي سيبقي فيها البنك أسعار الفائدة مرتفعة، تراجع المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 عند الفتح، اليوم (الثلاثاء).ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 121.24 نقطة بما يعادل 0.36% عند الفتح إلى 33769.78 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.73 نقطة أو 0.14% إلى 4105.35 نقطة. وخالف المؤشر ناسداك المجمع الاتجاه، حيث ارتفع 3.80 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 11891.25 نقطة.