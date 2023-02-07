فيما قد يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه في وقت لاحق، إلى أزمة سداد الديون، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس بالفعل من أن البلاد قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أقرب وقت في شهر يونيو القادم، إذا لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الوقت.وأشارت يلين إلى أنه قد تكون هناك أزمة مالية عالمية إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن حدود الديون، ووزارة الخزانة تتخذ الآن إجراءات استثنائية لمواصلة دفع الفواتير في الوقت المحدد.من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا (BAC)، ثاني أكبر بنك في أمريكا، في تصريحات لشبكة «CNN»، أمس، اطلعت عليها «العربية.نت» أنه يأمل أن يحل المشرعون مشكلاتهم؛ لأن السوق والاقتصاد يحبون الاستقرار، ومع ذلك فإن التخلف عن سداد ديون البلاد يظل احتمالًا لا يمكن تجاهله.وقال موينيهان: «علينا أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط في هذا البلد ولكن في بلدان أخرى حول العالم، ونأمل ألا يحدث ذلك، لكن الأمل ليس استراتيجية - لذا علينا الاستعداد لذلك».