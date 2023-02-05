وقع الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية بشركة فنون التجارية لويس ميغيل، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الدكتور أمين محمد الجفري على اتفاقية للاستحواذ على جزء من أسهم شركة مدينة السلام العالمية وذلك على هامش مؤتمر مدينة السلام الدولي المنعقد بتاريخ 23-27 يناير 2023 بمدينة سلامنكا الإسبانية.

وأكد لويس ميغيل حرص الشركة على الاستثمار في مجال تطوير المدن الذكية للمساهمة في التنمية الاقتصادية وابتكار حلول جديدة لحماية البيئة.

يذكر أن شركة مدن السلام احتفلت بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الحكومة الإسبانية لإنشاء اقتصاد وطني جديد ذكي ومستدام، عبر إنشاء مدينة ذكية باسم «مدينة السلام بسلامنكا» على مساحة 45 كلم، بأرقى المعايير العصرية وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة بما يتماشى مع جميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي ستحفز بدورها اقتصاد البلاد في مختلف المجالات.

كما اختتم المؤتمر أعماله، والذي استمر على مدى خمسة أيام، بحضور كل من السيد فرانسيسكو خافير، والسيد كارلوس قارثيا رئيس مجلس المقاطعة ومحافظ مدينة سلامنكا، إضافة إلى نخبة من الأعضاء ممثلين عن الحكومة الإسبانية وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.