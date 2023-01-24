تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، مع توالي إعلانات نتائج الشركات. وانخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد ارتفاعها الجلسة الماضية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 184.84 نقطة، بما يعادل 0.55% إلى 33444.72 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 18.07 نقطة أو 0.45% إلى 4001.74 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 61.48 نقطة أو 0.54% ليبلغ 11302.93 نقطة عند الفتح.