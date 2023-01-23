كشف العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاش كنوت، أمس، أن من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس القادمين، وأنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.وقال، في مقابلة مع محطة «دبليو.إن.إل» الهولندية: «توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5% في شهري فبراير ومارس القادمين، وتوقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو 2023».وأضاف نوت: «البنك سيقوم بتقييم أداء وتأثير السياسة النقدية التشديدية خلال عام 2023، ومن ثم يحدد موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة»، مؤكداً أنه سيكون وقف رفع الفائدة بمثابة تحدٍ رئيسي، نظراً لعمق الركود القادم.وكان البنك المركزي الأوروبي قد قام في شهر ديسمبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%، لكبح التضخم المرتفع.وفي وقت سابق، أكد كنوت استمرار المركزي الأوروبي بنهج رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الخمسة القادمة، حتى يوليو من 2023، عبر زيادات بنصف نقطة مئوية لتبلغ الفائدة أعلى مستوياتها في الصيف القادم.