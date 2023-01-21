كشفت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن سوق العقارات الأمريكي اتخذ منعطفًا هبوطيًا في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة إلى تباطؤ النشاط المحموم الذي حدث خلال العام السابق، لكن أسعار المنازل لا تزال تصل إلى مستوى قياسي.وبلغ متوسط سعر مبيعات المنازل خلال العام الماضي، نحو 386300 دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 10.2% عن عام 2021، والأعلى على الإطلاق يعود إلى عام 1999، وفقًا لبيانات الرابطة.وسجلت مبيعات المنازل أضعف عام لها منذ 2014، حيث تم بيع نحو 5.03 مليون منزل، بانخفاض بلغت نسبته 17.8% عن العام السابق، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن إن».ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنازل القائمة - والتي تشمل منازل الأسرة الواحدة، والمنازل السكنية، والوحدات السكنية، والتعاونيات - للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر الماضي، حتى مع انخفاض معدلات الرهن العقاري التي تجاوزت نحو 7% في نوفمبر الماضي بشكل طفيف.وفي ديسمبر 2022، انخفضت المبيعات بنسبة 1.5% عن الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر وانخفضت بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد شهدت جميع مناطق البلاد انخفاضًا في المبيعات على أساس سنوي، وشهدت ثلاث مناطق انخفاضًا من شهر لآخر، بينما لم يتغير الغرب، لكن الأسعار استمرت في الارتفاع في ديسمبر الماضي، بمتوسط سعر بلغ 366.900 دولار، بزيادة بلغت نسبتها 2.3% عن العام الماضي. وتشير الزيادة في الأسعار إلى أكثر من عقد من المكاسب الشهرية على أساس سنوي.