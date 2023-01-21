صعدت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، أمس، وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، التي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7% عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأمريكي 98 سنتا أو 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8%، وخام القياس الأمريكي 1.8%، كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأمريكية.وقالت وكالة الطاقة الدولية أخيرا: «إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدر للبترول أوبك بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023».