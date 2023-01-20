استأنف السياح الصينيون، زياراتهم إلى المدن المصرية السياحية، بعد انقطاع دام لعدة سنوات بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي وفداً سياحياً من الصين، وتم استقبال الفوج السياحي بالزي الفرعوني وبالورود والشكولاتة.

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الدولي، عدد كبير من المسؤولين المصريين، وقامت فرقة موسيقية ومزمار بلدي بعزف موسيقي الفولكلور المصري أمام السياح الصينيين، كما كان في استقبال الفوج السياحي الصيني السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج.

ورحبت نائب وزير السياحة غادة شلبي بالسفير الصيني والوفد السياحي الصيني، قائلة: «إن مصر والصين لديهما حضارتان قويتان أبهرتا العالم» مضيفة: تم رفع كفاءة عدد من المنشآت السياحية وتصميم عدد من المطاعم الصينية، ودعت منظمي الرحلات الصينيين لتنظيم جولات سياحية لمصر، مؤكدة بوصول ثلاث رحلات أخرى الى البلاد خال الساعات القادمة.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء طارق نصير، ممثلا عن مجلسي النواب والشيوخ، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة نتيجة لعمق العلاقات القوية بين مصر والصين، مشيرا إلى جهود وزارتي السياحة والطيران الضخمة في عودة السياحة مرة أخرى بعد تجاوز تأثيرات فايروس كورونا.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته بالترحيب المصري لأول فوج سياحي بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، وقال إن الخارجية المصرية أكدت ترحيبها بالسياح الصينيين.