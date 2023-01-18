توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الأربعاء)، أن إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، قد يؤدي إلى نمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلباً، بسبب السقف السعري المفروض على النفط الروسي.

وأضافت الوكالة، في تقريرها الشهري عن النفط، أن العاملين الحاسمين لتوقعات سوق النفط خلال 2023، هما روسيا والصين، مشيرة إلى أن الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات، بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي، بالرغم من استمرار حالة الضبابية الموجودة.