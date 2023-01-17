رغم عقوبات مشددة فرضها الغرب على قطاع النفط والغاز الروسي، بعد شن (موسكو) حرباً على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، أعلنت روسيا أن شركة «غازبروم» زادت من صادرات الغاز إلى الصين في عام 2022 بمعدل 15.5 مليار متر مكعب. وأشارت إلى أن صادراتها من النفط ارتفعت في عام 2022 بمقدار 7%.ومع اشتداد العقوبات توجهت روسيا إلى أسواق جديدة بديلة عن أوروبا لتسويق النفط والغاز، وكان كل من الصين والهند وجهتها.وزاد معدل واردات الهند من النفط الروسي في ديسمبر 2022 على مليون برميل يومياً، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ ما يعكس اتجاه موسكو لتحويل مسار الشحنات إلى منافذ آسيوية بديلة.وخلال العام الماضي 2022، استقبلت أكبر مصافي التكرير الهندية «مصفاة جامناغار» شحنات الخام وزيت الوقود من موسكو بكمية تصل إلى 215 شحنة؛ ما يعادل معدل الشراء، خلال العام السابق له 2021، بنحو 4 أضعاف، بحسب بيانات «كبلر».وخلال الربع الرابع من العام الماضي 2022، من أكتوبر حتى ديسمبر، حافظت روسيا على تصدرها قائمة مصدري النفط الخام إلى الهند، بحسب بيانات نقلتها صحيفة ذي إيكونوميك تايمز الهندية.وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت، في ديسمبر 2022، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.وبهذا الاتفاق، انضمت دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطّلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها.