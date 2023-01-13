سجلت العديد من عملات دول الشرق الأوسط تراجعات تاريخية خلال تداولاتها في عام 2023، رغم مرور 12 يوماً فقط على دخول السنة الجديدة، في إشارة إلى أن العام الحالي سيسجل العديد من القيعان التاريخية لأسعار بعض العملات؛ وفقاً لسعر الصرف الرسمي، ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن كلاً من عملات «سوريا، ولبنان، ومصر، تركيا» سجلت قيعانها التاريخية، ما دفع بعض المضاربين إلى العزوف عنها، خوفاً من استمرار تراجعاتها.سجل الجنيه المصري أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار الأمريكي، وتراجع خلال تداولاته في الأسبوع الحالي إلى مستوى 32,18 جنيه مصري للدولار الواحد، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية.كانت بداية تحركات أسعار الصرف في الجنيه المصري خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 مارس من العام الماضي، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15,77 جنيه إلى نحو 19,64 جنيه، ليسجل الدولار الأمريكي مكاسب نسبتها 24.5%.أما الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تقرر تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 24.25 جنيه، لتضيف الورقة الأمريكية مكاسب جديدة تبلغ نسبتها 23.4%. وكان الخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 27,70 جنيه في الوقت الحالي، ليضيف الدولار مكاسب أخرى بنسبة 14.2%.لكن منذ بداية التحركات في مارس من العام الماضي وحتى تعاملاته الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 75.6% رابحاً نحو 11,93 جنيه في أقل من 10 أشهر.تراجعت أسعار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، وبلغت قيمة الدولار أمام الليرة التركية نسبة تقارب 1%، إذ بلغت قيمة الدولار نحو 18.797 ليرة تركية، بعد أن كانت في نهاية عام 2022 عندما بلغت قيمة الدولار 18.615 ليرة تركية.وخلال عام كامل، تراجعت أسعار الليرة التركية بنسبة 45.72% بعد أن كانت قيمة الدولار الأمريكي في نهاية عام 2021 نحو 10.2 ليرات، فيما تراجعت حاليا إلى 18.8 ليرة تركية.وكان البنك المركزي التركي، خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس من عام 2022.تراجعت أسعار ليرتي «سوريا، ولبنان» خلال تداولاتهما الأخيرة، وبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الليرة السورية نحو 2512.5 ليرة سورية، فيما بلغت قيمته أمام العملة اللبنانية نحو 1513.77 ليرة لبنانية.وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد بين أن المصرف «سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتباراً من الأول من فبراير 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد».أسعار صرف الدولار الأمريكي:1513,77 ليرة لبنانية18,797 ليرة تركية2512,5 ليرة سورية32,18 جنيه مصري