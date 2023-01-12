كشف تقرير حديث لمركز أبحاث فنلندي، أن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف CREA، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ».وقال كبير المحللين، لوري ميليفيرتا CREA: «بدأ حظر النفط في الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار النفط حيز التنفيذ أخيراً والتأثير كبير كما هو متوقع».وناشدت المنظمة البحثية الاتحاد الأوروبي بأن ينظر في تشديد الخناق أكثر على موسكو، إذ أكدت أن خفض الحد الأقصى بين 25 دولاراً إلى 35 دولاراً للبرميل، من 60 دولاراً، سيظل أعلى من تكاليف الإنتاج والنقل الروسية، لكنه سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 100 مليون يورو أخرى يومياً، وفقاً لـ«CREA».وقال ميليفيرتا: «من الضروري خفض سقف الأسعار إلى مستوى يحرم الكرملين من أرباح النفط الخاضعة للضريبة، وتقييد ما تبقى من واردات النفط والغاز من روسيا».