واصل سعر الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر اليوم (الأربعاء) ليقترب من 30 جنيها، خلال التعاملات الصباحية في البنوك، حيث سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 29,39 جنيه للشراء 29,40 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل لمستوى 29,16 جنيه للشراء 29,20 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري سجل الدولار مستوى 28,9 جنيه للشراء 29 جنيها للبيع، وذلك بزيادة 1,5 عن تعاملات أمس (الثلاثاء).

وكان صندوق النقد الدولي أكد أن مصر سوف تحصل على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار خلال شهر مارس القادم، وهو نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها في ديسمبر الماضي، وكشفت بيانات الصندوق مواعيد صرف شرائح القرض وهي 9 شرائح، حيث ستحصل مصر على شريحتين سنويا حتى 2026، حيث تصرف الشريحة الثالثة فى 15 سبتمبر 2023 بقيمة 347 مليون دولار، على أن تكون آخر شريحة في سبتمبر عام 2026، بنفس المبالغ السابقة، فيما أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادوكوفاهولار، بتبني مصر سعر الصرف المرن من شأنه تعزيز استقرار سوق الصرف والاحتياطي النقدي.

كما توقع تقرير صندوق النقد، أن يتراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 7% بحلول السنة المالية 2024 - 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2,1% من إجمالي الناتج المحلي.

ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينه، أن أسعار الدولار ستشهد تذبذبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن ما حدث هو استكمال للتعويم الذي حدث في أكتوبر الماضي، عندما قرر رفع سعر الفائدة إلى 3%، وبالتالي ما حدث ما هو إلا تعديل لسعر الصرف للقرب من القيمة العادلة للدولار، كما أن التدفقات الدولارية خلال الأسبوعين القادمين، التي منها الشريحة الثانية من صندوق النقد، بجانب مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة ومن جهات أخرى سيتم تحصيل نحو ملياري دولار، ربما تكون البداية لاستقرار سعر صرف الدولار في مصر، لافتا إلى أن أسعار المحروقات ستشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعاً في أسعارها بالأسواق المحلية.

وفي سياق متصل، صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم (الأربعاء) بعد نحو ساعة من التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب ليربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه وسط ارتفاع كبير في الدولار في البنوك المصرية.