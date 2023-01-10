وسط حذر المستثمرين، قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجيروم باول، بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7%، بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية.ويركز المستثمرون على كلمة من المقرر أن يلقيها باول في وقت لاحق، اليوم، بعدما عبر عضوان بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي عن توقعهما أن يضطر البنك لرفع معدل الفائدة، الذي يبلغ حاليا 4.25 إلى 4.5%، لنطاق خمسة إلى 5.25% لكبح جماح التضخم.وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1%، فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5% لكل منهما مما أثر على المؤشر ستوكس.وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% إثر انخفاض أسعار النحاس بينما يقيم المستثمرون مخاطر الطلب، وسط مخاوف من مزيد من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%.