توقع تقرير لأحد مراكز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطانية أن يواجه الاقتصاد العالمي في 2023 ركوداً؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.وأوضح التقرير السنوي للمركز، أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، لكن النمو سيتوقف العام القادم مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في المركز كاي دانيال نيوفيلد: «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام القادم؛ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم».وأضاف التقرير: «المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023، رغم التكاليف الاقتصادية».