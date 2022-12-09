تختتم «جيوردانو» نشاطها التجاري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 بأعلى مستوياته بعد حصولها على جوائز قيمة في مجال البيع بالتجرئة من شركة «ريتيل آند ليجر إنترناشيونال» ومجلس مراكز الشرق الأوسط للتسوق والبيع بالتجزئة.

شهدت شركة «جيوردانو» فيضاً من النجاحات خلال مجموعة من الاحتفالات التي أقيمت مؤخراً لتوزيع جوائز البيع بالتجزئة على المستوى العالمي وذلك في ختام عام 2022 على مستوى عال.

تضمنت الجوائز التي نالتها الشركة «جائزة» ريتيل آند ليجر إنترناشيونال للعام الممنوحة من شركة ريتيل آند ليجر إنترناشيونال، وأيضا جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا (نيما) الممنوحة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق والبيع بالتجزئة (أم إي سي أس + أر).

يعد هذا الاحتفال واحدا من أهم المناسبات المتميزة الخاصة بمجال البيع بالتجزئة، فقد تم توزيع جوائز «ريتيل آند ليجر إنترناشيونال» في احتفالية زاهية ومتألقة في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. حصدت شركة «جيوردانو» جائزة أفضل أداء في مجال البيع بالتجزئة للعام وسط تشريف أكثر من 250 من الشركات المرموقة المماثلة، بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة العالمية، وكذلك الجهات التي تقدم خدمة تطوير مراكز التسوق ومشغلي القطاع.

أدى حصد جوائز البيع بالتجزئة على النطاق الدولي إلى تقوية مركز شركة «جيوردانو» كواحدة من الشركات الرائدة في كافة أوجه النشاط التجاري، تقدم من خلال ذلك خبرات متفردة في مجال البيع بالتجزئة، وفي النهوض والنمو وكذلك التغيير الذي يفضي إلى الإبداع والتجلي ذلك من شأنه أن يعكس التوجهات المختلفة في هذا المجال.

إن مجلة «ريتيل آند ليجر إنترناشيونال» المُتمركزة في العاصمة البريطانية لندن، هي المجلة الدولية الوحيدة التي خصصت نفسها لخدمة مجال البيع بالتجزئة وقطاع الترفيه والاستجمام، وتمنح جوائز على 18 فئة مختلفة.

تعقيباً على الجائزة الممنوحة، إليكم تعليق السيد «إيشوار تشوقاني» المدير التنفيذي لشركة «جيوردانو» الشرق الأوسط «إنه لمن دواعي سروري أن حصدت شركة جيوردانو خبرة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط هذا الاعتراف الدولي الرفيع المستوى. يعد هذا التكريم بمثابة تأكيد على ما نقوم به من جهد لإيجاد خبرة فريدة ومتميزة تتسم بالإبداع في مجال التسويق وتقديم سلع ومنتجات ذات جودة عالية لعملائنا لا سيما على نطاق المجتمع ككل». واختتم حديثة قائلاً «إنه لشرف لنا أن نحصل على اعتراف من ريتيل آند ليجر إنترناشيونال، ومن ودول شمال أفريقيا (مينا) الممنوحة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق والبيع بالتجرئة (أم إي سي أس +أر) – ومرة أخرى، يعكس منح الجائزة هذا ليس على النجاح في التطوير الذي حققته شركة «جيوردانو» على نطاق التحديات التي فرضتها ظروف جائحة كورونا فحسب، وإنما أيضا للجهود المبذولة بسخاء دون كلل أو ملل وإصرار موظفينا على نطاق المنطقة لزيادة رقعة الخبرة لدى عملائنا من خلال الخدمات الممتازة التي تُقدم في ذلك الخصوص».

تلك الجائزة مقرونة مع جائزة دول شمال أفريقيا (مينا) الممنوحة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق والبيع بالتجزئة (أم إي سي أس + آر) لعام 2022 التي أقيمت في «ريلتز كارليتون» في مدينة دبي، حصدت شركة «جيوردانو» الجائزة التي يتطلع الكل للحصول عليها كأفضل جائزة ذهبية لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا (مينا) الممنوحة في مجال البيع بالتجزئة، وقد منحت وسط جمع غفير يزيد على 400 من مالكي شركات البيع بالتجزئة ومراكز التسويق على النطاقين الإقليمي والدولي وكذلك مجموعة من المحترفين في هذا المجال. إن جوائز دول شمال أفريقيا (مينا) لعام 2022 في الحقيقة ما هي إلا تعريف وتكريم لمراكز التسويق، والجهات التي تقدم خدمات البيع بالتجزئة وكذلك الأشخاص الذين أظهروا قدرات لا تضاهى في تحقيق النجاح وتضع باستمرار المستويات القياسية المطلوبة للتميز والتفوق وتقوم بتنفيذ الابتكار والإبداع على نطاق هذا المجال.

وفي أعقاب رجوع المدير التنفيذي لشركة «جيوردانو» ومدير قسم التطوير لما وراء البحار للشركة السيد «مارك ليوند» لحضور مراسم منح الجائزة في العاصمة السعودية الرياض تحدث قائلاً: «تعتبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) لمراكز التسوق والبيع بالتجزئة (أم إي سي أس + آر) الصوت المعبر عن نشاط البيع بالتجزئة للمستفيدين من هذا القطاع ولمالكي مراكز التسوق ومحترفي نشاط البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتعدى ذلك ليشمل مناطق أخرى. لقد كان لتلك الجوائز معنى خاص، إذ إنها تقر بالجهود الي تقوم بها المجموعة في توسيع رقعة السوق في القارة الأفريقية خلال السنوات المنصرمة، خصوصاً على صعيد التنوع في أعقاب ظهور جائحة كورونا، وقد أضاف مجدداً: لقد استطعنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة الولوج بنجاح في أسواق جنوب أفريقيا، جزيرة موريشيوس، كينيا، غانا، مصر، ونحن بصدد تفاوض نشط مع الشركاء المتاحين لذلك في كل من تونس والجزائر. يحدونا الأمل الكبير في أن تكون هذه الجائزة بمثابة إشارة نجاح إضافية لشركة «جيوردانو» في منطقة شمال أفريقيا وما دونها.