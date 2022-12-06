أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم، أن قطاع الطيران سيعود للربحية العام القادم للمرة الأولى منذ 2019، مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي بعد نحو عامين من القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19».ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي، أن يحقق القطاع أرباحاً صافية 4.7 مليار دولار في العام القادم، مع توقعات بتسجيل أكثر من أربعة مليارات مسافر. وسبق أن اكتفى بالقول في تقديرات سابقة إن تسجيل أرباح في 2023 هو «أمر يمكن تحقيقه».وفي ما يتعلق بعام 2022، قلّص الاتحاد توقعاته لخسائر القطاع إلى 6.9 مليار دولار من 9.7 مليار دولار.وعلق المدير العام للاتحاد ويلي والش على العودة المتوقعة للربحية في 2023 قائلا «هذا إنجاز عظيم بالنظر لحجم الضرر المالي والاقتصادي الناجم عن القيود التي فرضتها الحكومات بسبب الجائحة».وأضاف «الاتحاد توقعاته مبنية على إعادة فتح تدريجي للصين أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محلياً في إطار سياسة صفر-كوفيد. وإذا لم يحدث ذلك، فإن ربحية شركات الطيران ستتأثر، كما يوجد خطر آخر يخيم على توقعات 2023 وهو احتمال دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود».يذكر أن «أياتا»، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن من المرجح أن يصل إجمالي خسائر القطاع هذا العام إلى 9.7 مليار دولار مع بدء السفر الجوي في التعافي من أزمة فايروس كورونا، وهو تحسن عن العجز البالغ 11.6 مليار دولار المتوقع في اجتماع أكتوبر الماضي.