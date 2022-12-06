اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبرالماضي، إذ أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات.وقالت وزارة التجارة اليوم «العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% إلى 78.2 مليار دولار، وهبطت الصادرات 0.7% إلى 256.6 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات 0.6% إلى 334.8 مليار دولار».وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11%، مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021، نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات، في إطار مكافحته للتضخم.وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسية وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث. ويشير الاتساع الحاد في العجز في أكتوبرالماضي، إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.