تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم، بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة؛ بسبب مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، في حين تحول التركيز إلى انتخابات الإعادة في ولاية (جورجيا)، التي قد تقرر السيطرة على مجلس الشيوخ. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.23 نقطة أو 0.03% عند الفتح إلى 33936.87 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.21 نقطة أو 0.06% إلى 3996.63 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 11.52 نقطة أو 0.10% إلى 11228.42 نقطة.