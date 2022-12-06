تباينت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إذ واجهت المخزونات الأعلى من المعتاد المخاوف بشأن ارتفاع الطلب مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة.وشهدت العقود الآجلة المعيارية تذبذبات بين المكاسب والخسائر الصغيرة، بعد ارتفاعها بنسبة 4.3% في وقت سابق من اليوم. إذ تسببت موجة البرد في شمال غرب أوروبا في زيادة الضغط على المخزونات التي تم تكوينها لفصل الشتاء، لكن الاحتياطيات لا تزال ممتلئة عن المعتاد عند نحو 91%، ما يبقي أسعار الغاز تحت السيطرة.يأتي ذلك، في الوقت الذي تهيمن المخاوف من رياح قطبية على مدار الأسبوعين القادمين؛ ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة وبلدان الشمال إلى ما دون درجة التجمد.وقال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن «بعد خريف معتدل، أصبح التجار الآن في حيرة بين ارتفاع الطلب على التدفئة وظروف العرض المريحة نسبياً. ومع ذلك، بالنظر إلى احتمالية درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد، من المرجح أن يظل سعر الغاز مرتفعاً في الأسابيع القادمة»، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».وارتفع تداول العقود الآجلة للغاز للشهر الأمامي الهولندي، وهو المؤشر الأوروبي، بنسبة 0.4% عند 135.20 يورو لكل ميغاواط لكل ساعة اعتباراً من الساعة 10:51 صباحاً في أمستردام. وارتفع العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 0.9%؛ ما قلل أيضاً من المكاسب السابقة. وارتفعت القوة الألمانية للشهر القادم بنسبة 3.1%.