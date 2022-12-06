كشفت بيانات منظمة التجارة العالمية في تقرير، اليوم، أن الدول تفرض قيوداً تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصاً على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو إيويلا «من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي، ما زال 57 سارياً، وتغطي إجمالاً نحو 56.6 مليار دولار تقريباً من التجارة».وأضافت «تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر 2022، وهو ما ينبغي أن يكون سبباً للقلق».وأشار التقرير، إلى أن 80% تقريباً من القيود التجارية المرتبطة بـ«كوفيد-19» أُلغيت، مستنداً إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر الماضي.