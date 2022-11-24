فيما قوض ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كوفيد-19 في الصين الآمال في إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ ما ألقى بظلاله على الأسواق، وتقلبت تداولات العملات المشفرة، وتأرجحت عملة بيتكوين بين تسجيل الخسائر والمكاسب، وارتفعت في آخر تعامل 2% إلى 16520 دولاراً، استقر الدولار الأمريكي أمس قبل النشر المرتقب لوقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد سياسته، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار النيوزيلندي جراء الزيادة القياسية لسعر الفائدة لكبح التضخم.وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسية استقراراً بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65% في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية هذا العام، مدعوماً برفع الفيديرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لكبح التضخم، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت توقعات المستثمرين برفع الفائدة بمعدلات أقل.