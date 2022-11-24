فيما يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، بهدف الموافقة على آلية الحد الأقصى ومستوى أسعار النفط الروسي المقترح، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يدرس بحث فرض سقف لسعر النفط الروسي يراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، وذلك نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر.وبحسب المصادر، فإن مجموعة الدول السبع وافقت على رقم يراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أفادوا بأن المستوى المقترح مرتفع للغاية.ويعد ذلك النطاق أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في روسيا وأعلى مما كانت تدفعه بعض الدول، ونظراً إلى أن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات، فقد يكون للحد الأقصى تأثير ضئيل على التداول.