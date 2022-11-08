أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في بوسطن إريك روزنغرين، أن الركود في الولايات المتحدة محتمل للغاية في العام القادم، مع رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة لوقف التضخم المتسارع.وذكر روزنغرين، في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي»، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة لأكثر من 5% قبل أن يتوقف عن الزيادة، ما قد يدفع الاقتصاد لركود معتدل في عام 2023.وقال: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن يعاني الاقتصاد الأمريكي من ركود معتدل في العام القادم، وأرى أن معدلات الفائدة النهائية قد تصل إلى أكثر من 5.5%».ويعتقد «روزنغرين» أن وصول الفائدة للذروة عند 5.5% في العام القادم قد يدفع معدل البطالة إلى ما يتراوح بين 5% و5.5% مقابل 3.7% بنهاية شهر أكتوبر الماضي.يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لتصل إلى 3.75% و4%، مع توقعات الأسواق بوصول الفائدة إلى أكثر قليلًا من 5% بحلول شهر مايو القادم.