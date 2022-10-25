تراجعت الليرة التركية خلال تداولاتها أمس (الاثنين)، لتسجل أدنى مستوى لها في تاريخها عند مستوى 18.63 ليرة لكل دولار.يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي التركي (الخميس) الماضي، سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي رغم تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 83%.وبيّن البنك المركزي التركي أنه خفّض سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة «ريبو» لأسبوع واحد إلى 10.5% من 12%، مضيفاً أن الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك «مدفوعة بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة» بسبب الحرب في أوكرانيا.ويأتي القرار مباشرة بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن البنك المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة كل شهر «طالما أنا في السلطة»، وفق وكالة «فرانس برس».