كشف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أن أسواق النفط تمرّ بمرحلة من التقلبات الشديدة. وقال، حينما كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين: «إن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق».وشدد على أن قرار «أوبك» الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.وأوضح الغيص، في مقابلة خاصة سابقة مع «العربية»، أن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.وكان الغيص قد أشار إلى أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية. وأفاد أن «أوبك» تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، التي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.